ВСУ отразили почти 140 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых авиабомб и совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Колодец, Новоселовка и в направлении населенного пункта Коровой Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак врага вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григорьевка, Звановка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Миньковки. В настоящее время продолжаются еще два боевых столкновения в районе населенного пункта Ступочки.