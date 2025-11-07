ВСУ отразили почти 140 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 138 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 138 штурмов армии РФ, не допуская продвижения противника на украинскую территорию.
- На фронте продолжаются боевые действия, включая авиационные удары и обстрелы населенных пунктов.
- Силы обороны сдерживают давление захватчиков, отбив более 39 атак в течение дня.
Актуальная ситуация на фронте 7 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых авиабомб и совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Колодец, Новоселовка и в направлении населенного пункта Коровой Яр.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак врага вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григорьевка, Звановка.
На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Миньковки. В настоящее время продолжаются еще два боевых столкновения в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг совершил 18 штурмовых действий в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки. Сейчас ведутся бои в трех локациях.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 45 попыток потеснить наших защитников. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 39 атак противника. Шесть боевых столкновений продолжаются.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников. Наши воины отразили шесть вражеских штурмов, еще пять атак продолжаются.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенных пунктов Яблочное, Ровнополье, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Преображенка.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-