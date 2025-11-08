ВСУ отразили 116 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 116.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили 116 штурмов армии РФ с начала суток.
- Боевые столкновения происходят на различных направлениях фронта, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское и другие.
- На Северо-Слобожанском направлении украинские воины отразили десять вражеских атак, продолжается еще одно столкновение.
Актуальная ситуация на фронте 8 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили десять вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили девять вражеских атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Дворичанское и Колодязное, еще пять боеприкосновений продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре из пяти вражеских атак в сторону Петропавловки и Песчаного. Бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Дерилово и в сторону Коровьего Яра, бои продолжаются.
На Славянском направлении россияне десять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили восемь атак противника, два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отразили враждебное наступление в районе Железнянского.
На Константиновском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Яблоновки, Щербиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 57 попыток потеснить наших воинов. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 52 атаки.
На Александровском направлении украинские защитники остановили пять штурмовых действий вражеских войск. Авиаудар потерпела Великомихайловка.
На Гуляйпольском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.
На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений — оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней. Авиация противника нанесла удар по Орехову.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну неудачную попытку наступления.
