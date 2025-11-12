Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 120 штурмів армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 12.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 114 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Сил оборони здійснюють пошуково-ударні дії на визначених ділянках, мають успіх.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районі Вовчанська та у бік Дворічанського й Григорівки. Три ворожих атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися до позицій наших захисників у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Чотирнадцять боєзіткнень на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні чотири атаки у районах Дронівки, Серебрянки та Виїмки. Один бій досі тримає.