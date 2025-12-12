93 боєіткнення відбулося на фронті між ЗСУ та армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 112 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки, два боєзіткнення зараз ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ятнадцять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишиве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, бої точаться у десяти локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні п’ять атак у районах Торського, Серебрянки, Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще два боєзіткнення тепер тривають.