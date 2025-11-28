ЗСУ відбили 65 штурмів армії РФ на Покровському напрямку протягом доби
ЗСУ відбили 65 штурмів армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 289 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили 65 штурмів російських військ на Покровському напрямку за добу.
  • Усього з початку цієї доби на фронті відбулося 289 бойових зіткнень, в тому числі в районах Федорівки, Родинського, Нового Шахового та інших.
  • За останню добу російські війська завдали 28 авіаційних ударів та залучили 876 дронів-камікадзе для ураження позицій ЗСУ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 28.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ протягом доби.

Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 86 окупантів, із них 70 — безповоротно.

Наші захисники знищили одну одиницю автомобільної техніки, сім безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу окупантів. Також значно пошкоджено чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

