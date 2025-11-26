Битва за Покровськ. ССО дронами уразили особовий склад і логістику армії РФ — відео

Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою далекобійних дронів знищили у Покровську місце зосередження російських військових, які готувалися до подальшого перегрупування і просування.
Головні тези:
- У ніч на 26 листопада була важлива перемога українських Сил спеціальних операцій у Покровську.
- Баражуючі боєприпаси дронів ССО точно потрапили у місця зосередження російських військ.
- Руйнування особового складу та складу боєприпасів бригадного рівня призвело до значного пошкодження логістики ворога.
ССО показали відео знищення підрозділів армії РФ у Покровську
У ніч на 26 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішне вогневе ураження по ворожих цілях у Донецькій області.
БПЛА типу баражуючий боєприпас поцілили в багатоповерхівку, де осідали російські військові для подальшого перегрупування і спроби просування.
Крім того, у селищі Кам’янка Покровського району був знищений російський склад боєприпасів бригадного рівня.
