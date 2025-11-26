Битва за Покровськ. ССО дронами уразили особовий склад і логістику армії РФ — відео

Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою далекобійних дронів знищили у Покровську місце зосередження російських військових, які готувалися до подальшого перегрупування і просування.

ССО показали відео знищення підрозділів армії РФ у Покровську

У ніч на 26 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішне вогневе ураження по ворожих цілях у Донецькій області.

Зокрема, у Покровську дрони ССО знищили місце зосередження особового складу ворога.

БПЛА типу баражуючий боєприпас поцілили в багатоповерхівку, де осідали російські військові для подальшого перегрупування і спроби просування.