Битва за Покровськ. ССО дронами уразили особовий склад і логістику армії РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Битва за Покровськ. ССО дронами уразили особовий склад і логістику армії РФ — відео

ССО
Покровськ
Read in English

Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою далекобійних дронів знищили у Покровську місце зосередження російських військових, які готувалися до подальшого перегрупування і просування.

Головні тези:

  • У ніч на 26 листопада була важлива перемога українських Сил спеціальних операцій у Покровську.
  • Баражуючі боєприпаси дронів ССО точно потрапили у місця зосередження російських військ.
  • Руйнування особового складу та складу боєприпасів бригадного рівня призвело до значного пошкодження логістики ворога.

ССО показали відео знищення підрозділів армії РФ у Покровську

У ніч на 26 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішне вогневе ураження по ворожих цілях у Донецькій області.

Зокрема, у Покровську дрони ССО знищили місце зосередження особового складу ворога.

БПЛА типу баражуючий боєприпас поцілили в багатоповерхівку, де осідали російські військові для подальшого перегрупування і спроби просування.

Крім того, у селищі Кам’янка Покровського району був знищений російський склад боєприпасів бригадного рівня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ на Лиманському напрямку — відео
ССО
ССО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Унікальне "полювання". ССО дроном збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі — відео
ССО
Мі-8
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Покровськ. ССО показали ураження військ РФ
ССО
ССО знищують російських окупантів у Покровську

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?