Битва за Покровск. ССО дронами поразили личный состав и логистику армии РФ — видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с помощью дальнобойных дронов уничтожили в Покровске место сосредоточения российских военных, которые готовились к дальнейшей перегруппировке и продвижению.

ССО показали видео уничтожения подразделений армии РФ в Покровске

В ночь на 26 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешное огневое поражение по враждебным целям в Донецкой области.

В частности, в Покровске дроны ССО уничтожили место сосредоточения личного состава врага. Поделиться

БПЛА типа баражирующий боеприпас попали в многоэтажку, где оседали русские военные для дальнейшей перегруппировки и попытки продвижения.