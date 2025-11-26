Битва за Покровск. ССО дронами поразили личный состав и логистику армии РФ — видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с помощью дальнобойных дронов уничтожили в Покровске место сосредоточения российских военных, которые готовились к дальнейшей перегруппировке и продвижению.
Главные тезисы
- Украинские ССО совершили успешное огневое поражение по враждебным целям в Покровске, нанеся серьезный удар по личному составу и логистике армии РФ.
- Дальнобойные дроны уничтожили места сосредоточения вражеских военных, готовившихся к перегруппировке и продвижению, за счет попадания баражирующих боеприпасов в стратегически важные объекты.
ССО показали видео уничтожения подразделений армии РФ в Покровске
В ночь на 26 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешное огневое поражение по враждебным целям в Донецкой области.
БПЛА типа баражирующий боеприпас попали в многоэтажку, где оседали русские военные для дальнейшей перегруппировки и попытки продвижения.
Кроме того, в селении Каменка Покровского района был уничтожен российский склад боеприпасов бригадного уровня.
