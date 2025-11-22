Уникальная "охота". ССО дроном сбили российский вертолет Ми-8 в воздухе — видео

Силы специальных операций заявили о поражении российского вертолета Ми-8 в Ростовской области.

ССО впервые "deep strike" дроном сбили вертолет РФ

Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе «deep strike» дроном ССО!

Меняем правила игры: теперь охотимся мы! — взвыли спецназовцы. Поделиться

Каждая миссия нуждается в креативе, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

Эта миссия оставила для врага слишком много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут.