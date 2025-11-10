В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ "Гвардейский" в н. п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина.
Главные тезисы
- Силы специальных операций успешно атаковали нефтебазу в Крыму, используя беспилотники, для тотального изнеможения вражеской армии.
- Нефтебаза ФГКУ 'Гвардейский' играет ключевую роль в топливно-логистической системе оккупационных властей в Крыму, обеспечивая военные объекты и транспорт вражеской армии.
- Действие беспилотников ССО направлено на нейтрализацию важных объектов противника, таких как нефтебаза, чтобы продолжать успешные наступательные действия.
ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" во временно оккупированном Крыму
Беспилотники ССО попали в помповую станцию на территории нефтебазы.
Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального изнеможения врага продолжать наступательные действия.
