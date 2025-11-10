ССО беспилотниками поразили нефтебазу в Крыму — видео
Дата публикации

ССО беспилотниками поразили нефтебазу в Крыму — видео

ССО
бавовна
Read in English
Читати українською

В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ "Гвардейский" в н. п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций успешно атаковали нефтебазу в Крыму, используя беспилотники, для тотального изнеможения вражеской армии.
  • Нефтебаза ФГКУ 'Гвардейский' играет ключевую роль в топливно-логистической системе оккупационных властей в Крыму, обеспечивая военные объекты и транспорт вражеской армии.
  • Действие беспилотников ССО направлено на нейтрализацию важных объектов противника, таких как нефтебаза, чтобы продолжать успешные наступательные действия.

ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Гвардейский" во временно оккупированном Крыму

Беспилотники ССО попали в помповую станцию на территории нефтебазы.

ФГКУ "Гвардейский" является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важность для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии.

Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального изнеможения врага продолжать наступательные действия.

