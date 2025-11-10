ССО безпілотниками уразили нафтобазу у Криму — відео
Події
ССО безпілотниками уразили нафтобазу у Криму — відео

ССО
нафтобаза
У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане успішне ураження нафтобази ФГКУ "Гвардійський" в н. п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна.

Головні тези:

  • Силами спеціальних операцій успішно уражена нафтобаза ФГКУ “Гвардійський” у Криму.
  • Дія безпілотників ССО спрямована на тотальну знемогу ворожої армії.
  • Нафтобаза має важливе значення для паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму.

ССО уразили нафтобазу ФГКУ "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму

Безпілотники ССО поцілили у помпову станцію на території нафтобази.

ФГКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії.

