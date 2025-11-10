ССО безпілотниками уразили нафтобазу у Криму — відео

У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане успішне ураження нафтобази ФГКУ "Гвардійський" в н. п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна.
Головні тези:
- Силами спеціальних операцій успішно уражена нафтобаза ФГКУ “Гвардійський” у Криму.
- Дія безпілотників ССО спрямована на тотальну знемогу ворожої армії.
- Нафтобаза має важливе значення для паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму.
ССО уразили нафтобазу ФГКУ "Гвардійський" у тимчасово окупованому Криму
Безпілотники ССО поцілили у помпову станцію на території нафтобази.
Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-