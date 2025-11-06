ССО показали ексклюзивне відео ураження бази РФ з шахедами у Донецьку
ССО показали ексклюзивне відео ураження бази РФ з шахедами у Донецьку

ССО
Донецьк

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали ексклюзивне відео ураження бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій України показали ексклюзивне відео ураження бази зберігання дронів типу Shahed в Донецьку.
  • Операція була проведена підрозділами Сил спеціальних операцій в тимчасово окупованій території колишнього міжнародного аеропорту.
  • Понад 90% запущених дронів досягли своєї цілі, що було зафіксовано численними очевидцями.

ССО показали момент удару по базі РФ з шахедами у Донецьку

Відео командування Сил спецоперацій оприлюднило у Фейсбуці.

Увечері 5 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed у тимчасово окупованому Донецьку. Військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту.

Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі.

Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.

Це була спільна операція підрозділів Сил спецоперацій, Сил безпілотних систем та ракетних військ та артилерії.

