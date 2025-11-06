ССО показали ексклюзивне відео ураження бази РФ з шахедами у Донецьку

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали ексклюзивне відео ураження бази зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій України показали ексклюзивне відео ураження бази зберігання дронів типу Shahed в Донецьку.
- Операція була проведена підрозділами Сил спеціальних операцій в тимчасово окупованій території колишнього міжнародного аеропорту.
- Понад 90% запущених дронів досягли своєї цілі, що було зафіксовано численними очевидцями.
ССО показали момент удару по базі РФ з шахедами у Донецьку
Відео командування Сил спецоперацій оприлюднило у Фейсбуці.
Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі.
Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.
Це була спільна операція підрозділів Сил спецоперацій, Сил безпілотних систем та ракетних військ та артилерії.
