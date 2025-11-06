Сили оборони України уразили базу запуску шахедів у Донецьку — відео

Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра привела до ураження бази комлектування, збьерігання та запуску російьких шахедів у Донецькому аеропорті на ТОТ України.
Головні тези:
- Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки українських сил призвела до ураження бази запуску шахедів у Донецьку.
- Операція була детально спланована та реалізована з використанням розвідувальних засобів.
- Командувач СБС Роберт ”Мадяр” Бровді підтвердив ураження бази шахедів у Донецьку.
Мадяр заявив про ураження бази шахедів РФ у Донецьку
Операція детально планувалася кілька місяців.
