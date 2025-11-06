Сили оборони України уразили базу запуску шахедів у Донецьку — відео
Сили оборони України уразили базу запуску шахедів у Донецьку — відео

Сили безпілотних систем
пожежа
Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС Птахи Мадяра привела до ураження бази комлектування, збьерігання та запуску російьких шахедів у Донецькому аеропорті на ТОТ України.

Головні тези:

  • Спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки українських сил призвела до ураження бази запуску шахедів у Донецьку.
  • Операція була детально спланована та реалізована з використанням розвідувальних засобів.
  • Командувач СБС Роберт ”Мадяр” Бровді підтвердив ураження бази шахедів у Донецьку.

Мадяр заявив про ураження бази шахедів РФ у Донецьку

Операція детально планувалася кілька місяців.

На-нах! База зберігання, комплектування та запуску шахедів. (ДАП Донецьк, ТОТ). Була. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України.

Роберт ”Мадяр” Бровді

Роберт ”Мадяр” Бровді

Командувач СБС

Очі та Жало — хробачий жах, — додав Мадяр.

