Сили оборони України уразили базу запуску шахедів у Донецьку — відео

На-нах! База зберігання, комплектування та запуску шахедів. (ДАП Донецьк, ТОТ). Була. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України.