Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра привела к поражению базы комплектования, хранения и запуска российских шахедов в Донецком аэропорту ТОТ Украины.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно поразили базу запуска шахедов в Донецке, совместная операция была тщательно спланирована и реализована.
- Операция проводилась при участии ССО, РВиА и бригадной разведки, целью было поражение базы комплектования, хранения и запуска российских шахедов.
- Командующий СБС Роберт ”Мадяр” Бровди подтвердил успешное поражение базы шахедов в Донецке.
Мадяр заявил о поражении базы шахедов РФ в Донецке
Операция подробно планировалась несколько месяцев.
