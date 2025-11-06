Силы обороны Украины поразили базу запуска шахедов в Донецке — видео

На-нах! База хранения, комплектования и пуска шахедов. (ДАП Донецк, ТОТ). Было. Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины.