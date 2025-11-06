Силы обороны Украины поразили базу запуска шахедов в Донецке — видео
Силы обороны Украины поразили базу запуска шахедов в Донецке — видео

Силы беспилотных систем
огонь
Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра привела к поражению базы комплектования, хранения и запуска российских шахедов в Донецком аэропорту ТОТ Украины.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно поразили базу запуска шахедов в Донецке, совместная операция была тщательно спланирована и реализована.
  • Операция проводилась при участии ССО, РВиА и бригадной разведки, целью было поражение базы комплектования, хранения и запуска российских шахедов.
  • Командующий СБС Роберт ”Мадяр” Бровди подтвердил успешное поражение базы шахедов в Донецке.

Мадяр заявил о поражении базы шахедов РФ в Донецке

Операция подробно планировалась несколько месяцев.

На-нах! База хранения, комплектования и пуска шахедов. (ДАП Донецк, ТОТ). Было. Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины.

Роберт ”Мадяр” Бровди

Роберт ”Мадяр” Бровди

Командующий СБС

Глаза и Жало — червячий ужас, — добавил Мадяр.

