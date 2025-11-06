ССО показали эксклюзивное видео поражения базы РФ с шахедами в Донецке
Проиcшествия
ССО показали эксклюзивное видео поражения базы РФ с шахедами в Донецке

ССО
Донецк
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали эксклюзивное видео поражение базы хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.

  • Вооруженные силы Украины провели успешную операцию по поражению базы хранения дронов типа Shahed в Донецке.
  • Более 90% запущенных дронов достигли цели, демонстрируя эффективность действий подразделений Сил специальных операций.
  • Видео командования обнародовано в Facebook, зафиксировавшее момент удара по военной инфраструктуре во временно оккупированном регионе.

ССО показали момент удара по базе РФ с шахедами в Донецке

Видео командования Сил спецопераций обнародовало в Facebook.

Вечером 5 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке. Военная инфраструктура неприятеля находилась на территории бывшего международного аэропорта.

Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели.

Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

Это была совместная операция подразделений сил спецопераций, сил беспилотных систем и ракетных войск и артиллерии.

