ССО показали эксклюзивное видео поражения базы РФ с шахедами в Донецке

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали эксклюзивное видео поражение базы хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины провели успешную операцию по поражению базы хранения дронов типа Shahed в Донецке.
- Более 90% запущенных дронов достигли цели, демонстрируя эффективность действий подразделений Сил специальных операций.
- Видео командования обнародовано в Facebook, зафиксировавшее момент удара по военной инфраструктуре во временно оккупированном регионе.
ССО показали момент удара по базе РФ с шахедами в Донецке
Видео командования Сил спецопераций обнародовало в Facebook.
Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели.
Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.
Это была совместная операция подразделений сил спецопераций, сил беспилотных систем и ракетных войск и артиллерии.
