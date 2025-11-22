Унікальне "полювання". ССО дроном збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Унікальне "полювання". ССО дроном збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі — відео

ССО
Мі-8

Сили спеціальних операцій заявили про ураження російського гелікоптера Мі-8 у Ростовській області.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій збили російський гелікоптер Мі-8 у Ростовській області за допомогою дрона.
  • Унікальна операція «deep strike» показала нові можливості в полюванні на ворожі об'єкти.
  • Кожна місія ССО вимагає креативного підходу та високої кваліфікації пілотів і технічного персоналу.

ССО вперше “deep strike” дроном збили гелікоптер РФ

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО!

Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! — завили спецпризначенці.

Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО успішно атакували одразу кілька нафтобаз у Криму — відео
ССО
Нові успіхи ССО - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО знищили російський "Тріумф" та склад боєприпасів у Криму — відео
ССО
ССО провели нову успішну операцію в Криму
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ССО безпілотниками уразили нафтобазу у Криму — відео
ССО
нафтобаза

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?