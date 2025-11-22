Унікальне "полювання". ССО дроном збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі — відео

Сили спеціальних операцій заявили про ураження російського гелікоптера Мі-8 у Ростовській області.

ССО вперше “deep strike” дроном збили гелікоптер РФ

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО!

Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! — завили спецпризначенці.

Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.