Унікальне "полювання". ССО дроном збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі — відео

Сили спеціальних операцій заявили про ураження російського гелікоптера Мі-8 у Ростовській області.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій збили російський гелікоптер Мі-8 у Ростовській області за допомогою дрона.
- Унікальна операція «deep strike» показала нові можливості в полюванні на ворожі об'єкти.
- Кожна місія ССО вимагає креативного підходу та високої кваліфікації пілотів і технічного персоналу.
ССО вперше “deep strike” дроном збили гелікоптер РФ
Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО!
Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.
Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть.
