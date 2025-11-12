Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Лиманском направлении — видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и приняли трофеи.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ успешно провели наступление на Лиманском направлении и зачистили враждебные позиции оккупантов.
- Бойцы 8-го полка ССО взяли на трофеи на Лиманском направлении, включая радиостанции и личные документы российских оккупантов.
- Операторы дронов ССО продемонстрировали холодную концентрацию и слаженную работу, что привело к успешной ликвидации трех российских боевиков.
ССО взяли трофеи на Лиманском направлении
Операторы дронов ССО отработали на Лиманском направлении Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций.
Трое находившихся там российских окупантов были ликвидированы.
Благодаря операции были захвачены важные трофеи — в частности, находившиеся на этой позиции радиостанции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.
