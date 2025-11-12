Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Лиманском направлении — видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и приняли трофеи.

ССО взяли трофеи на Лиманском направлении

Операторы дронов ССО отработали на Лиманском направлении Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций.

Трое находившихся там российских окупантов были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи — в частности, находившиеся на этой позиции радиостанции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.