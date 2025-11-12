Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Лиманском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Лиманском направлении — видео

ССО
ССО
Read in English
Читати українською

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и приняли трофеи.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ успешно провели наступление на Лиманском направлении и зачистили враждебные позиции оккупантов.
  • Бойцы 8-го полка ССО взяли на трофеи на Лиманском направлении, включая радиостанции и личные документы российских оккупантов.
  • Операторы дронов ССО продемонстрировали холодную концентрацию и слаженную работу, что привело к успешной ликвидации трех российских боевиков.

ССО взяли трофеи на Лиманском направлении

Операторы дронов ССО отработали на Лиманском направлении Донецкой области. В результате специальных действий была зачищена одна из российских позиций.

Трое находившихся там российских окупантов были ликвидированы.

Благодаря операции были захвачены важные трофеи — в частности, находившиеся на этой позиции радиостанции. Также в руки операторов ССО попали личные документы ликвидированных россиян.

Никаких случайных действий только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО успешно атаковали сразу несколько нефтебаз в Крыму — видео
ССО
Новые успехи ССО - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО уничтожили российский "Триумф" и склад боеприпасов в Крыму — видео
ССО
ССО провели новую успешную операцию в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ССО беспилотниками поразили нефтебазу в Крыму — видео
ССО
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?