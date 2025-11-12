Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ на Лиманському напрямку — відео
Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ на Лиманському напрямку — відео

ССО
ССО
Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій України провели вдалий наступ на Лиманському напрямку, зачистивши ворожі позиції.
  • Бійці 8-го полку ССО взяли трофеї, включаючи радіостанції та особисті документи російських окупантів.
  • Оператори дронів ССО впроваджували холодну концентрацію та злагоджену роботу, що призвело до ліквідації трьох російських бойовиків.

ССО взяли трофеї на Лиманському напрямку

Оператори дронів ССО відпрацювали на Лиманському напрямку на Донеччині. В результаті спеціальних дій було зачищено одну з російських позицій.

Трьох російських окупантів, які там перебували, було ліквідовано.

Завдяки операції було захоплено важливі трофеї — зокрема, радіостанції, які знаходилися на цій позиції. Також до рук операторів ССО потрапили особисті документи ліквідованих росіян.

Жодних випадкових дій — лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат.

