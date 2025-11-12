Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ на Лиманському напрямку — відео

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.

ССО взяли трофеї на Лиманському напрямку

Оператори дронів ССО відпрацювали на Лиманському напрямку на Донеччині. В результаті спеціальних дій було зачищено одну з російських позицій.

Трьох російських окупантів, які там перебували, було ліквідовано.

Завдяки операції було захоплено важливі трофеї — зокрема, радіостанції, які знаходилися на цій позиції. Також до рук операторів ССО потрапили особисті документи ліквідованих росіян.