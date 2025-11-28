Росія цілодобово направляє окупантів на "м'ясні штурми" Покровська — ДШВ

Російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Росія цілодобово штурмує Покровськ ціною величезних втрат

Про це заявив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев в ефірі телемарафону.

За словами Окішева, українські війська працюють над активним винищенням росіян. Малі групи ворога, які намагаються просочуватися до міста та накопичуватися там, оперативно виявляються та ліквідовуються.

Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи.

Щодо ситуації в Покровську, за словами Окішева, росіяни штурмують позиції українських військ цілодобово. При цьому вони зазнають величезних втрат: кожного дня нараховують щонайменше десятки знищених окупантів.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що українські захисники протягом останнього тижня активно знищували окупантів у Покровську. Станом на зараз, за його словами, від ворога повністю зачищено понад третину міста.

У 7-му корпусі ДШВ повідомляли, що українські війська в Покровську продовжують стримувати спроби росіян просуватися вглиб міста. В "сірій зоні" влаштовуються численні засідки на окупантів, ведуться рейдові та пошукові дії.