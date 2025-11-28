Россия круглосуточно направляет оккупантов на "мясные штурмы" Покровска — ДШВ

Российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.

Россия круглосуточно штурмует Покровск ценой огромных потерь

Об этом заявил спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев в эфире телемарафона.

По словам Окишева, украинские войска работают над активным истреблением россиян. Малые группы врага, которые пытаются проникать в город и накапливаться там, оперативно выявляются и ликвидируются.

Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также работает круглосуточно аэроразведка, выявляющая эти группы. Поделиться

По ситуации в Покровске, по словам Окишева, россияне штурмуют позиции украинских войск круглосуточно. При этом они понесут огромные потери: каждый день насчитывают по меньшей мере десятки уничтоженных оккупантов.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские защитники в течение последней недели активно уничтожали оккупантов в Покровске. По состоянию на данный момент, по его словам, от врага полностью зачищено более трети города.

В 7-м корпусе ДШВ сообщали, что украинские войска в Покровске продолжают сдерживать попытки россиян продвигаться в глубь города. В "серой зоне" устраиваются многочисленные засады на окупантов, ведутся рейдовые и поисковые действия.