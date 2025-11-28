ВСУ отразили 65 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 289 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ в течение суток.

Захватчики нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 876 дронов-камикадзе и произвели 2 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 65 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахматного, Шахматного, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришиного, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новониколаевки Донбасса.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 86 оккупантов, из них 70 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили одну единицу автомобильной техники, семь беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава оккупантов. Также значительно повреждены четыре единицы автомобильной и единица специальной техники.