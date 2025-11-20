ЗСУ відбили понад 110 штурмів армії РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 112.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили понад 110 ворожих атак з боку російських окупантів.
- Українські війська підтримують оборону на всіх фронтових напрямках, запобігаючи просування ворога.
- Російська авіація та артилерія намагаються завдати шкоди позиціям ЗСУ, але українські захисники ефективно протистоять ворожим атакам.
Актуальна ситуація на фронті 20 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 20.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала два удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районах Синельникового та Вовчанська. На даний час триває одне бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.
На Слов’янському напрямку з початку доби противник дев’ять разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 20 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 38 атак.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 13 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Степове, Рибне та Красногірське. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Гуляйпільському напрямку агресор сім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Яблукового та Рівнопілля, чотири боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у бік Степногірська.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.
