ЗСУ відбили понад 110 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала два удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районах Синельникового та Вовчанська. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили атаку ворога у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник дев’ять разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного.