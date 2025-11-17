Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у понад 80 боєзіткнень з армією РФ
Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у понад 80 боєзіткнень з армією РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
З початку цієї доби відбувся 81 бій між Силами оборони України та російськими окупантами.

Головні тези:

  • З початку доби відбулось 81 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими окупантами.
  • Сили оборони України відбили низку атак та обстрілів у багатьох населених пунктах на різних напрямках.
  • На фронті тривають активні бойові дії, включаючи спроби ворога прорвати оборону в різних районах.
  • Українські підрозділи активно ведуть ударно-пошукові дії та стримують натиск російських загарбників.
  • Силами оборони успішно відбивено багато атак та спроб прориву ворога на різних напрямках у зазначену період.

Актуальна ситуація на фронті 17 листопада

Оперативна інформація станом на 16:00 17.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генераьним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер триває два боєзіткнення.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають.

  • Дев’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

  • На Краматорському напрямку сьогодні противник двічі атакував наші позиції в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.

  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак противника. Бої тривають у трьох локаціях. Українські підрозділи на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи ворога.

  • На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове та Першотравневе. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.

  • З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак окупантів в районі Солодкого, Рівнопілля та Зеленого Гаю, ще одне бойове зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам, зокрема Воздвижівка й Білогір’я.

  • На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

