Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у понад 80 боєзіткнень з армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 17.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генераьним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав три авіаудари, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають.

Дев’ять ворожих атак відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні противник двічі атакував наші позиції в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.