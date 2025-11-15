Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 70 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 15.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 94 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили один штурм ворога в напрямку Дворічанського.

Противник із початку доби двічі атакував на Куп’янському напрямку у бік Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться один бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки. Ще один бій триває. Противник атакує у районах Колодязів та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Борова.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три штурми противника у районах бік Міньківки та Предтечиного.