ЗСУ ліквідували 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 12 листопада

Оперативна інформація станом на 22:00 12.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе.

На Покровському напрямку ворог здійснив 78 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

Дотепер тривають чотири бойових зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 100 та поранили 39 окупантів, знищили автомобіль, одиницю спеціальної техніки, чотири мотоцикли, два безпілотних літальних апарати та пошкодили три одиниці автомобільної техніки та 14 укриттів особового складу загарбників.