ВСУ ликвидировали 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 216 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 12 ноября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 12.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Противник нанес два ракетных и 24 авиационных удара, применил две ракеты, сбросил 58 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 2838 обстрелов и привлек для поражения 2041 дрон-камикадзе.

На Покровском направлении враг предпринял 78 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодежское, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении Новопавловки.

До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 100 и ранили 39 окупантов, уничтожили автомобиль, единицу специальной техники, четыре мотоцикла, два беспилотных летательных аппарата и повредили три единицы автомобильной техники и 14 укрытий личного состава захватчиков.