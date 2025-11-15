Между ВСУ и армией РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 94 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили один штурм врага в направлении Двуречанского.

Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет один бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки. Еще одно сражение продолжается. Противник атакует в районах Колодцев и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три штурма противника в районах сторону Миньковки и Предтечиного.