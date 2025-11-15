Между ВСУ и армией РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток

В настоящее время враг 69 раз атаковал позиции Сил обороны.
Главные тезисы
- На 15 ноября ВСУ и армия РФ столкнулись в почти 70 баталиях, противник совершил 94 обстрела и пятеро из них - из реактивных систем залпового огня.
- Украинские военные отразили значительное количество вражеских атак, инициировали контратаки, чтобы сдержать российское давление на различных направлениях вторжения.
Актуальная ситуация на фронте 15 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник однажды пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 94 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили один штурм врага в направлении Двуречанского.
Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет один бой.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки. Еще одно сражение продолжается. Противник атакует в районах Колодцев и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка и Боровая.
На Славянском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак — подразделения кафиров пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки, еще один бой продолжается.
На Краматорском направлении произошло три штурма противника в районах сторону Миньковки и Предтечиного.
На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отразили восемь атак, еще три вражеских атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 29 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал, Дачное. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 27 атак, бои продолжаются.
В Александровском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Привольное и Зеленая Роща. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивают три атаки в направлении Варваровки. Авиаудару противника претерпело Железнодорожное.
На Ореховском направлении противник трижды наступал: вблизи Степногорска и Степного. Один бой продолжается. Авиационные удары получили Приморское и Малокатериновка.
В Приднепровском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста.
