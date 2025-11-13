ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 9 артсистем РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1155360 человек, из них 1180 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- За время войны с Украиной российская армия понесла потери в более чем миллион человек.
- Вооруженные силы Украины продолжают успешно противодействовать оккупантам, уничтожив за сутки значительное количество военной техники и личного состава РФ.
- На фоне военных действий российская армия потеряла тысячи танков, бронированных машин, артиллерийских систем, самолетов и другой военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 344 (+2),
боевых бронированных машин — 23 567 (+11),
артиллерийских систем — 34 388 (+9),
РСЗО — 1 540 (+0),
средств ПВО — 1 242 (+2),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 945 (+141),
крылатых ракет — 3 926 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 67 211 (+88),
специальной техники — 3 996 (+2).
Данные уточняются.
