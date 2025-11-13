ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 9 артсистем РФ в течение суток
Украина
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 9 артсистем РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1155360 человек, из них 1180 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • За время войны с Украиной российская армия понесла потери в более чем миллион человек.
  • Вооруженные силы Украины продолжают успешно противодействовать оккупантам, уничтожив за сутки значительное количество военной техники и личного состава РФ.
  • На фоне военных действий российская армия потеряла тысячи танков, бронированных машин, артиллерийских систем, самолетов и другой военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 344 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23 567 (+11),

  • артиллерийских систем — 34 388 (+9),

  • РСЗО — 1 540 (+0),

  • средств ПВО — 1 242 (+2),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 945 (+141),

  • крылатых ракет — 3 926 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 67 211 (+88),

  • специальной техники — 3 996 (+2).

Данные уточняются.

