Бойцы ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" в Херсонской области — видео

В Херсонской области украинские защитники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Главные тезисы
- Украинские защитники провели успешную операцию по уничтожению российского ЗРК “Оса” в Херсонской области.
- Видеодоказательства подтверждают профессионализм и эффективность действий бойцов ВСУ.
- Результативные действия операторов беспилотных систем и НГУ Lasar's Group привели к уничтожению вражеской техники.
Морпехи и нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Оса" на ТОТ Херсонщины
Об этом сообщил 30-й Корпус морской пехоты ВМС Украины и обнародовал видеоработы.
Как отмечается, несмотря на попытки врага скрыть свою технику, пилоты 426-го отдельного батальона обнаружили цель и осуществили корректировку, после чего установку успешно уничтожили бойцы Lasar's Group.
ВСУ осенью 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, включая Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена русскими войсками. В то же время, украинские подразделения удерживают там свои позиции.
