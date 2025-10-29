Бойцы ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" в Херсонской области — видео

Морпехи и нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Оса" на ТОТ Херсонщины

Об этом сообщил 30-й Корпус морской пехоты ВМС Украины и обнародовал видеоработы.

В результате совместных действий операторов 426 отдельный батальон беспилотных систем 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины и подразделения НГУ Lasar's Group были обнаружены и уничтожены ЗРК "Оса". Поделиться

Как отмечается, несмотря на попытки врага скрыть свою технику, пилоты 426-го отдельного батальона обнаружили цель и осуществили корректировку, после чего установку успешно уничтожили бойцы Lasar's Group.

ВСУ осенью 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, включая Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена русскими войсками. В то же время, украинские подразделения удерживают там свои позиции.