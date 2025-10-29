Бійці ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" на Херсонщині — відео

Морпіхи та нацгвардійці знищили ЗРК “Оса” на ТОТ Херсонщини

Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти ВМС України і оприлюднив відео роботи.

У результаті спільних дій операторів 426 окремий батальйон безпілотних систем 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України та підрозділу НГУ Lasar's Group було виявлено та знищено ЗРК "Оса". Поширити

Як зазначається, попри намагання ворога приховати свою техніку, пілоти 426-го окремого батальйону виявили ціль та здійснили корегування, після чого установку успішно знищили бійці Lasar's Group.

ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, включно з Херсоном. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами. Водночас українські підрозділи утримують там свої позиції.