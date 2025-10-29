Бійці ЗСУ знищили російський ЗРК "Оса" на Херсонщині — відео

На Херсонщині українські захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Головні тези:
- Українські захисники знищили російський ЗРК 'Оса' на Херсонщині під час спільних дій операторів 426-го батальйону безпілотних систем та підрозділу НГУ Lasar's Group.
- Відео роботи підтверджує успішність операції бійців у виявленні та знищенні ворожої техніки.
Морпіхи та нацгвардійці знищили ЗРК “Оса” на ТОТ Херсонщини
Про це повідомив 30-й Корпус морської піхоти ВМС України і оприлюднив відео роботи.
Як зазначається, попри намагання ворога приховати свою техніку, пілоти 426-го окремого батальйону виявили ціль та здійснили корегування, після чого установку успішно знищили бійці Lasar's Group.
ЗСУ восени 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, включно з Херсоном. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами. Водночас українські підрозділи утримують там свої позиції.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-