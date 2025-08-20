Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В за 40 млн дол — відео

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 млн дол. Ураження провели бійці окремого підрозділу "Лазарь" зі складу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України.
Головні тези:
- Нацгвардійці з 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили російську ЗРК С-300В вартістю у 40 млн дол.
- Ліквідація важливої складової протиповітряної оборони ворога значно обмежила його можливості захисту від ударів українських сил.
- Знищення ЗРК супроводжувалося знешкодженням двох одиниць техніки та детонацією всього боєкомплекту.
Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В
Про це повідомляє пресслужба 27-ї Печерської бригади НГУ.
Також відомо, що знищення системи відбулося на відстані понад 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Знищили систему ударом дрона — при цьому інший дрон поруч спостерігав за процесом ураження С-300В.
С-300В "Антей" — перша радянська мобільна універсальна система протиракетної та протилітакової оборони. На відміну від інших типів мобільних версій С-300, вона базується на гусеничному шасі. Окрім цього, кожна пускова С-300В здатна працювати самостійно, а не тільки у складі батареї.
С-300В призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.
