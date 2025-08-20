Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В за 40 млн дол — відео
Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В за 40 млн дол — відео

С-300
Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 млн дол. Ураження провели бійці окремого підрозділу "Лазарь" зі складу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України.

  • Нацгвардійці з 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили російську ЗРК С-300В вартістю у 40 млн дол.
  • Ліквідація важливої складової протиповітряної оборони ворога значно обмежила його можливості захисту від ударів українських сил.
  • Знищення ЗРК супроводжувалося знешкодженням двох одиниць техніки та детонацією всього боєкомплекту.

Про це повідомляє пресслужба 27-ї Печерської бригади НГУ.

Ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил. Разом із ЗРК, завдяки влучним скидам, було знешкоджено ще дві одиниці техніки та спричинено детонацію всього боєкомплекту.

Також відомо, що знищення системи відбулося на відстані понад 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Знищили систему ударом дрона — при цьому інший дрон поруч спостерігав за процесом ураження С-300В.

С-300В "Антей" — перша радянська мобільна універсальна система протиракетної та протилітакової оборони. На відміну від інших типів мобільних версій С-300, вона базується на гусеничному шасі. Окрім цього, кожна пускова С-300В здатна працювати самостійно, а не тільки у складі батареї.

С-300В призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

