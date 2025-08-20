Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В за 40 млн дол — відео

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 млн дол. Ураження провели бійці окремого підрозділу "Лазарь" зі складу 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України.

Нацгвардійці знищили російську ЗРК С-300В

Про це повідомляє пресслужба 27-ї Печерської бригади НГУ.

Ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил. Разом із ЗРК, завдяки влучним скидам, було знешкоджено ще дві одиниці техніки та спричинено детонацію всього боєкомплекту. Поширити

Також відомо, що знищення системи відбулося на відстані понад 30 кілометрів від лінії боєзіткнення. Знищили систему ударом дрона — при цьому інший дрон поруч спостерігав за процесом ураження С-300В.

С-300В "Антей" — перша радянська мобільна універсальна система протиракетної та протилітакової оборони. На відміну від інших типів мобільних версій С-300, вона базується на гусеничному шасі. Окрім цього, кожна пускова С-300В здатна працювати самостійно, а не тільки у складі батареї.