Нацгвардейцы уничтожили российскую ЗРК С-300В за 40 млн долл — видео

Нацгвардейцы уничтожили российскую ЗРК С-300В

Об этом сообщает пресс-служба 27-й Печерской бригады НГУ.

Эта система являлась важной составляющей противовоздушной обороны врага. Ее ликвидация существенно снизила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших сил. Вместе с ЗРК, благодаря точным сбросам, были обезврежены еще две единицы техники и вызвана детонация всего боекомплекта. Поделиться

Также известно, что уничтожение системы произошло на расстоянии более 30 километров от линии боестолкновения. Уничтожили систему ударом дрона — при этом другой дрон рядом наблюдал за процессом поражения С-300В.

С-300В "Антей" — первая советская мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. В отличие от других типов мобильных версий С-300 она базируется на гусеничном шасси. Кроме того, каждая пусковая С-300В способна работать самостоятельно, а не только в составе батареи.