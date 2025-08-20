Нацгвардейцы уничтожили российскую ЗРК С-300В за 40 млн долл — видео
Нацгвардейцы уничтожили российскую ЗРК С-300В за 40 млн долл — видео

Силы обороны Украины в Запорожском направлении уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300В стоимостью в 40 млн дол. Поражение произвели бойцы отдельного подразделения "Лазарь" из состава 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины.

  • Силы обороны Украины уничтожили российскую ЗРК С-300В стоимостью 40 млн долларов в Запорожском направлении.
  • Ликвидация важной составляющей противовоздушной обороны врага существенно ограничила возможности защиты от ударов украинских сил.
  • Уничтожение системы сопровождалось обезвреживанием техники и детонацией боекомплекта, произошло на расстоянии более 30 километров от линии боестолкновения.

Об этом сообщает пресс-служба 27-й Печерской бригады НГУ.

Эта система являлась важной составляющей противовоздушной обороны врага. Ее ликвидация существенно снизила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших сил. Вместе с ЗРК, благодаря точным сбросам, были обезврежены еще две единицы техники и вызвана детонация всего боекомплекта.

Также известно, что уничтожение системы произошло на расстоянии более 30 километров от линии боестолкновения. Уничтожили систему ударом дрона — при этом другой дрон рядом наблюдал за процессом поражения С-300В.

С-300В "Антей" — первая советская мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. В отличие от других типов мобильных версий С-300 она базируется на гусеничном шасси. Кроме того, каждая пусковая С-300В способна работать самостоятельно, а не только в составе батареи.

С-300В предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробалистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

