ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 9 артсистем РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 155 360 осіб, з них 1180 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили понад 1200 окупантів та 9 артилерійських систем РФ за останню добу бойових дій.
- Загальні втрати російських військ від початку війни до листопада 2025 року становлять близько 1 155 360 осіб.
- Зокрема, російська армія втратила значну кількість танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів та іншої техніки в результаті протистояння з ЗСУ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 344 (+2),
бойових броньованих машин — 23 567 (+11),
артилерійських систем — 34 388 (+9),
РСЗВ — 1 540 (+0),
засобів ППО — 1 242 (+2),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 945 (+141),
крилатих ракет — 3 926 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 67 211 (+88),
спеціальної техніки — 3 996 (+2).
Дані уточнюються.
