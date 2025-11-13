ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 9 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 9 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 155 360 осіб, з них 1180 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили понад 1200 окупантів та 9 артилерійських систем РФ за останню добу бойових дій.
  • Загальні втрати російських військ від початку війни до листопада 2025 року становлять близько 1 155 360 осіб.
  • Зокрема, російська армія втратила значну кількість танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів та іншої техніки в результаті протистояння з ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 344 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23 567 (+11),

  • артилерійських систем — 34 388 (+9),

  • РСЗВ — 1 540 (+0),

  • засобів ППО — 1 242 (+2),

  • літаків — 428 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 945 (+141),

  • крилатих ракет — 3 926 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 67 211 (+88),

  • спеціальної техніки — 3 996 (+2).

Дані уточнюються.

