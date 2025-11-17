Ситуация на фронте — ВСУ вступили в более чем 80 боестолкновений с армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника близ Волчанска и в сторону населенного пункта Дворичанское. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка. До сих пор длится два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боевых столкновения продолжаются.

Девять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении сегодня противник дважды атаковал наши позиции в районе Ступочек и Орехово-Василовки.