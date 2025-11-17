Ситуация на фронте — ВСУ вступили в более чем 80 боестолкновений с армией РФ

С начала этих суток состоялся 81 бой между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.
Актуальная ситуация на фронте 17 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника близ Волчанска и в сторону населенного пункта Дворичанское. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка. До сих пор длится два боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево. Три боевых столкновения продолжаются.
Девять вражеских атак отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении сегодня противник дважды атаковал наши позиции в районе Ступочек и Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 15 атак противника. Бои продолжаются в трех локациях. Украинские подразделения на нескольких участках проводят ударно-розыскные действия, уничтожая врага.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вороне, Сосновка, Березовое и Первомайское. Силы обороны отразили семь вражеских штурмов.
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов в районе Сладкого, Ровнополья и Зеленого Роща, еще одно боевое столкновение продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам, в частности, Воздвиженовка и Белогорье.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.
