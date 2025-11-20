ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 19 артсистем армії РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 162 120 осіб, з них 890 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Загалом російські війська зазнали величезних втрат за добу - 890 осіб.
- ЗСУ вдало знищили 19 артилерійських систем Російської армії протягом останньої доби.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 357 (+1),
бойових броньованих машин — 23 597 (+2),
артилерійських систем — 34 530 (+19),
РСЗВ — 1 546 (+0),
засобів ППО — 1 247 (+0),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 470 (+384),
крилатих ракет — 3 981 (+41),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 67 703 (+68),
спеціальної техніки — 4 002 (+1).
