ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 19 артсистем армії РФ протягом доби
ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 19 артсистем армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1 162 120 осіб, з них 890 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Загалом російські війська зазнали величезних втрат за добу - 890 осіб.
  • ЗСУ вдало знищили 19 артилерійських систем Російської армії протягом останньої доби.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 357 (+1),

  • бойових броньованих машин — 23 597 (+2),

  • артилерійських систем — 34 530 (+19),

  • РСЗВ — 1 546 (+0),

  • засобів ППО — 1 247 (+0),

  • літаків — 428 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 82 470 (+384),

  • крилатих ракет — 3 981 (+41),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 67 703 (+68),

  • спеціальної техніки — 4 002 (+1).

