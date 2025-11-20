ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 19 артсистем армии РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 20 ноября 2025 года на войне против Украины составляют около 1 162 120 человек, из них 890 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 20 ноября 2025 года составляют более миллиона человек.
- Согласно сообщению ВСУ, за последние сутки было уничтожено около 900 оккупантов и 19 артиллерийских систем российской армии.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 357 (+1),
боевых бронированных машин — 23 597 (+2),
артиллерийских систем — 34 530 (+19),
РСЗО — 1 546 (+0),
средств ПВО — 1 247 (+0),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 470 (+384),
крылатых ракет — 3 981 (+41),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 67 703 (+68),
специальной техники — 4 002 (+1).
