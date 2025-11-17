ВСУ ликвидировали еще 1160 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 17 ноября 2025 на войне против Украины составляют около 1159420 человек, из них 1160 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Украина ликвидировала 1160 оккупантов РФ на фоне общих боевых потерь российских войск на войне с Украиной, превышающих 1 миллион человек.
- В ходе военного конфликта также зафиксированы значительные потери техники и оружия у захватчиков, включая танки, артиллерийские системы и воздушную технику.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также захватчики потеряли:
танков — 11 355 (+2),
боевых бронированных машин — 23 594 (+3),
артиллерийских систем — 34 486 (+17),
РСЗО — 1 544 (+1),
средств ПВО — 1 246 (+2),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 499 (+213),
крылатых ракет — 3 940 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 67 536 (+72),
специальной техники — 4 000 (+0).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-