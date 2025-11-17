ВСУ ликвидировали еще 1160 оккупантов РФ
ВСУ ликвидировали еще 1160 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 17 ноября 2025 на войне против Украины составляют около 1159420 человек, из них 1160 человек - за предыдущие сутки.

  • Украина ликвидировала 1160 оккупантов РФ на фоне общих боевых потерь российских войск на войне с Украиной, превышающих 1 миллион человек.
  • В ходе военного конфликта также зафиксированы значительные потери техники и оружия у захватчиков, включая танки, артиллерийские системы и воздушную технику.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также захватчики потеряли:

  • танков — 11 355 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23 594 (+3),

  • артиллерийских систем — 34 486 (+17),

  • РСЗО — 1 544 (+1),

  • средств ПВО — 1 246 (+2),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 499 (+213),

  • крылатых ракет — 3 940 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 67 536 (+72),

  • специальной техники — 4 000 (+0).

Данные уточняются.

