ЗСУ ліквідували ще 1160 окупантів РФ
Україна
ЗСУ ліквідували ще 1160 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1159420 осіб, з них 1160 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України ліквідували ще 1160 окупантів збройних сил Росії у ході воєнного конфлікту.
  • Загальні бойові втрати російських військ на війні проти України за період з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2025 року складають понад 1 мільйон осіб.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати РФ

Також загарбники втратили:

  • танків — 11 355 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23 594 (+3),

  • артилерійських систем — 34 486 (+17),

  • РСЗВ — 1 544 (+1),

  • засобів ППО — 1 246 (+2),

  • літаків — 428 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 499 (+213),

  • крилатих ракет — 3 940 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 67 536 (+72),

  • спеціальної техніки — 4 000 (+0).

Дані уточнюються.

