ЗСУ ліквідували ще 1160 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2025 року на війні проти України становлять близько 1159420 осіб, з них 1160 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Збройні сили України ліквідували ще 1160 окупантів збройних сил Росії у ході воєнного конфлікту.
- Загальні бойові втрати російських військ на війні проти України за період з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2025 року складають понад 1 мільйон осіб.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також загарбники втратили:
танків — 11 355 (+2),
бойових броньованих машин — 23 594 (+3),
артилерійських систем — 34 486 (+17),
РСЗВ — 1 544 (+1),
засобів ППО — 1 246 (+2),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 81 499 (+213),
крилатих ракет — 3 940 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 67 536 (+72),
спеціальної техніки — 4 000 (+0).
Дані уточнюються.
