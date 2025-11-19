Ситуация на фронте обострилась — 140 боестолкновений между ВСУ и армией РФ

С начала этих суток произошло 140 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 140 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны успешно отразили многочисленные атаки противника в районах многих населенных пунктов.
- Российская армия совершила авиационные удары и стрельбу из реактивных систем на позиции украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 19 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиационных удара, сбросил шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Шейковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Синьковки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
Силы обороны отразили семь вражеских атак на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюкивки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили семь вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Константиновском направлении враг совершил 19 штурмовых действий в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецкая, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и отразили 48 атак противника.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Согласие, Привольное, Егоровка, Красногорское. Силы обороны отразили десять вражеских штурмов, еще одно боевое столкновение продолжается. Авиационный удар понес населенный пункт Великомихайловка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре вражеских атаки в районе Зеленой Рощи и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
В Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-