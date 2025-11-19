Ситуация на фронте обострилась — 140 боестолкновений между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиационных удара, сбросил шесть управляемых авиабомб, а также осуществил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Шейковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Синьковки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Силы обороны отразили семь вражеских атак на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюкивки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили семь вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается.