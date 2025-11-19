Ситуація на фронті загострилася — 140 боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 19.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаційні удари, скинув шість керованих авіабомб, а також здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка та у напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямку Шийківки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Синьківки. Шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Сили оборони відбили сім ворожих атак на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка. Наші захисники успішно зупинили сім ворожих атак, ще одне бойове зіткнення досі триває.