Покровський напрямок. ЗСУ знешкодили понад 90 окупантів РФ протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 19.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів, застосували 52 ракети та скинули 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2 266 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник діяв у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

У чотирьох локаціях бої тривають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 93 окупанти, із них 60 — безповоротно.