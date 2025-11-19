Покровское направление. ВСУ обезвредили более 90 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 193 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, применили 52 ракеты и сбросили 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2 266 дронов-камикадзе и произвели 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник действовал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в населенном пункте.

В четырех локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 93 кафира, из них 60 — безвозвратно.