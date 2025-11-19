Покровское направление. ВСУ обезвредили более 90 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 193 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские защитники на Покровском направлении активно противодействуют российским вторжениям, отражая атаки врага.
- За последние сутки произошло 193 боевых столкновения, показав эффективность боеспособности украинских вооруженных сил.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, применили 52 ракеты и сбросили 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2 266 дронов-камикадзе и произвели 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник действовал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в населенном пункте.
В четырех локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 93 кафира, из них 60 — безвозвратно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-