ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 112.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили успешно более 110 вражеских атак со стороны армии РФ.
- Украинские войска эффективно противостоят вражеским попыткам продвижения на всех фронтовых направлениях.
- На разных участках фронта произошло множество боевых столкновений, силы обороны успешно отражают атаки российских оккупантов.
Актуальная ситуация на фронте 20 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанск. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении украинские воины отразили атаку врага в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодец и Новоселовка.
На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 20 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор длится четыре боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 38 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 13 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Привольное, Сосновка, Степное, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении агрессор семь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Яблукового и Ровнополья, четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.
