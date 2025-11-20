ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанск. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении украинские воины отразили атаку врага в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодец и Новоселовка.

На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного.