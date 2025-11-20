ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
танк
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 112.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины отразили успешно более 110 вражеских атак со стороны армии РФ.
  • Украинские войска эффективно противостоят вражеским попыткам продвижения на всех фронтовых направлениях.
  • На разных участках фронта произошло множество боевых столкновений, силы обороны успешно отражают атаки российских оккупантов.

Актуальная ситуация на фронте 20 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанск. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили атаку врага в сторону Песчаного.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодец и Новоселовка.

  • На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

  • На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечиного.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 20 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор длится четыре боевых столкновения.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 38 атак.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 13 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Привольное, Сосновка, Степное, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор семь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Яблукового и Ровнополья, четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в сторону Степногорска.

  • На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ вступили в более чем 80 боестолкновений с армией РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское направление. ВСУ обезвредили более 90 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 19 артсистем армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?