Українські захисники вступили у понад 70 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 15.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 55 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Триває одне боєзіткнення з ворогом на Куп’янському напрямку в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали п’ять атак ворога. Два боєзіткнення тривають дотепер. Противник атакував у районі Новоселівки та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська, ще один бій триває.