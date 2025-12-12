ЗСУ знищили 1400 окупантів і вдарили по пункту управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 11 грудня ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БпЛА російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 12 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 186 480 (+1 400) осіб;

танків — 11 406 (+2) од;

бойових броньованих машин — 23 705 (+6) од;

артилерійських систем — 35 008 (+16) од;

РСЗВ — 1 566 (+2) од;

засобів ППО — 1 256 (+3) од;

літаків — 432 (+1) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 89 401 (+253) од;

крилатих ракет — 4 060 (+2) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 69 614 (+107) од;

спеціальної техніки — 4 024 (+2) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе.