ВСУ уничтожили 1400 окупантов и ударили по пункту управления армии РФ
ВСУ уничтожили 1400 окупантов и ударили по пункту управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 декабря 2025 года
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 11 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1388 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 11 декабря на фронте зафиксировано 174 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 декабря 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек;

  • танков — 11 406 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 705 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 35 008 (+16) ед;

  • РСЗО — 1 566 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1256 (+3) ед;

  • самолетов — 432 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253) ед;

  • крылатых ракет — 4 060 (+2) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 614 (+107) ед;

  • специальной техники — 4024 (+2) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.

