ВСУ уничтожили 1400 окупантов и ударили по пункту управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 11 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 12 декабря 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек;

танков — 11 406 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 23 705 (+6) ед;

артиллерийских систем — 35 008 (+16) ед;

РСЗО — 1 566 (+2) ед;

средств ПВО — 1256 (+3) ед;

самолетов — 432 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253) ед;

крылатых ракет — 4 060 (+2) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 69 614 (+107) ед;

специальной техники — 4024 (+2) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.