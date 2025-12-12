ВСУ уничтожили 1400 окупантов и ударили по пункту управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 11 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1388 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- 11 декабря на фронте зафиксировано 174 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 12 декабря 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек;
танков — 11 406 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 705 (+6) ед;
артиллерийских систем — 35 008 (+16) ед;
РСЗО — 1 566 (+2) ед;
средств ПВО — 1256 (+3) ед;
самолетов — 432 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253) ед;
крылатых ракет — 4 060 (+2) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 69 614 (+107) ед;
специальной техники — 4024 (+2) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.
