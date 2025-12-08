ЗСУ знищили ще 810 окупантів РФ
ЗСУ знищили ще 810 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів за останню добу у війні проти України: зокрема це 810 військових, 2 танки, 10 артилерійських систем.

Головні тези:

  • Збройні Сили України продовжують успішно знищувати окупантів РФ, лише з 24.02.22 по 08.12.25 було ліквідовано 810 ворогів.
  • Оцінка бойових втрат противника показує, що загалом втрати особового складу армії РФ досягли понад 1181680 осіб, з урахуванням свіжих втрат - 810 осіб.
  • Крім персоналу, також відзначається велика кількість ураженої техніки ворога, включаючи танки, БРМ, артилерійські системи, ракетні комплекси та інші види озброєння.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:

Актуальні втрати армії РФ

  • особового складу — близько 1 181 680 (+810) осіб

  • танків — 11 403 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 23 689 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 917 (+10) од.

  • РСЗВ — 1 562 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 431 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 88 457 (+530) од.

  • крилатих ракет — 4 058 (+4) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 69 182 (+47) од.

  • спеціальної техніки — 4 018 (+3) од.

Дані уточнюються.

