ЗСУ знищили ще 810 окупантів РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів за останню добу у війні проти України: зокрема це 810 військових, 2 танки, 10 артилерійських систем.
Головні тези:
- Збройні Сили України продовжують успішно знищувати окупантів РФ, лише з 24.02.22 по 08.12.25 було ліквідовано 810 ворогів.
- Оцінка бойових втрат противника показує, що загалом втрати особового складу армії РФ досягли понад 1181680 осіб, з урахуванням свіжих втрат - 810 осіб.
- Крім персоналу, також відзначається велика кількість ураженої техніки ворога, включаючи танки, БРМ, артилерійські системи, ракетні комплекси та інші види озброєння.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 181 680 (+810) осіб
танків — 11 403 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 689 (+1) од.
артилерійських систем — 34 917 (+10) од.
РСЗВ — 1 562 (+0) од.
засобів ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 431 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 88 457 (+530) од.
крилатих ракет — 4 058 (+4) од.
кораблів / катерів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 69 182 (+47) од.
спеціальної техніки — 4 018 (+3) од.
Дані уточнюються.
