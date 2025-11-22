ЗСУ знищили на Покровському напрямку 60 окупантів РФ протягом доби

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень на фронті.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 22.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 60 — безповоротно.