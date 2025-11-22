ВСУ уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов РФ в течение суток

С начала суток произошло 157 боевых столкновений на фронте.

Главные тезисы

  • В результате 157 боевых столкновений на Покровском направлении Украинские войска уничтожили 60 оккупантов РФ.
  • Враг понес значительные потери: 83 оккупанта обезврежены, включая 24 беспилотных летательных аппарата и две единицы специальной техники.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный и 32 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 75 управляемых авиабомб. Также использовал для ударов 2748 дронов-камикадзе, осуществил 3243 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских окупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Покровск, Ровно, Зверевое, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал.

Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 83 оккупанта, из которых 60 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата и две единицы специальной техники оккупантов. Поразили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и одну реактивную систему залпового огня.

