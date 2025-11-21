ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 234 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Главные тезисы

  • Более 130 оккупантов РФ были обезврежены украинскими защитниками на Покровском направлении.
  • Украинские воины уничтожили 2 боевые бронированные машины, 18 беспилотных летательных аппаратов и другую технику в результате обороны.
  • 234 боевых столкновений за сутки свидетельствуют о решительной обороне украинских защитников.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Грино. Одно боевое столкновение продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 132 кафира, 100 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 2 боевые бронированные машины,

  • 2 мотоцикла,

  • 4 единицы автомобильной техники,

  • 1 наземный роботизированный комплекс,

  • 18 беспилотных летательных аппаратов,

  • 1 укрытие личного состава.

Впечатлили единицу автомобильной техники и девять укрытий личного состава.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское направление остается самым горячим на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Покровское направление. ВСУ обезвредили более 90 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?