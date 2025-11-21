ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 234 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении от начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Грино. Одно боевое столкновение продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 132 кафира, 100 из которых — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

2 боевые бронированные машины,

2 мотоцикла,

4 единицы автомобильной техники,

1 наземный роботизированный комплекс,

18 беспилотных летательных аппаратов,

1 укрытие личного состава.