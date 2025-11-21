ВСУ обезвредили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 234 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.
Актуальная ситуация на Покровском направлении фронта
Оперативная информация по состоянию на 22:00 21.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемых бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении от начала суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Грино. Одно боевое столкновение продолжается.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 132 кафира, 100 из которых — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
2 боевые бронированные машины,
2 мотоцикла,
4 единицы автомобильной техники,
1 наземный роботизированный комплекс,
18 беспилотных летательных аппаратов,
1 укрытие личного состава.
