Покровское направление остается самым горячим на фронте

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 164 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- На Покровском направлении продолжается активная оборонительная борьба между ВСУ и армией РФ.
- За сутки оккупанты провели 52 атаки на позиции украинских войск на Покровском направлении.
- Украинские силы уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов и значительное количество техники противника.
Ситуация на Покровском направлении 15 ноября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня государство-террорист нанесло 39 авиационных ударов, сбросило 89 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал, Дачное.
По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными.
Наши воины уничтожили:
19 БпЛА,
1 мотоцикл,
2 пункта управления БпЛА,
2 единицы автомобильной техники,
2 единицы специальной техники,
одно укрытие личного состава противника.
ВСУ поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-