Покровское направление остается самым горячим на фронте
Покровское направление остается самым горячим на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. В настоящее время в общей сложности произошло 164 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении продолжается активная оборонительная борьба между ВСУ и армией РФ.
  • За сутки оккупанты провели 52 атаки на позиции украинских войск на Покровском направлении.
  • Украинские силы уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов и значительное количество техники противника.

Ситуация на Покровском направлении 15 ноября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня государство-террорист нанесло 39 авиационных ударов, сбросило 89 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал, Дачное.

Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

  • 19 БпЛА,

  • 1 мотоцикл,

  • 2 пункта управления БпЛА,

  • 2 единицы автомобильной техники,

  • 2 единицы специальной техники,

  • одно укрытие личного состава противника.

ВСУ поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.

